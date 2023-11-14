سوناطراك : تنصيب النواب الجدد للرئيس المدير العام

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب نواب الرئيس المدير العام الجدد، كما قدم أيضا خارطة الطريق التطويرية للشركة، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وفي هذا الصدد قام حشيشي بتعيين كل من فريد جطو، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، يوسف مالكي، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، يوسف عمارة، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التمييع والفصل وسليمان سليماني، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء.

كما تم تنصيب بلقاسم معيوف نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التسويق، جمال عطا الله، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالمالية، فيصل لعرابة، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد وفرحات أونوغي، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بتطوير الأعمال والتسويق.

وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس المدير العام النواب الجدد إثر تنصيبهم في مهامهم "وأكد لهم دعمه ومساندته الكاملة"، يضيف البيان.

من جهتهم، تقدم نواب الرئيس المدير العام الجدد بالشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ووزير الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام على الثقة الممنوحة لهم، كما أكدوا بالمناسبة "بوعيهم التام بالمسؤولية المنوطة لهم، حيث أعربوا بالتزامهم التام بعدم ادخار أي جهد لمجابهة ورفع التحديات المتعلقة بمزاولة مهامهم الجديدة".

كما تطرق حشيشي، الذي عين بداية أكتوبر الماضي على رأس مجمع سوناطراك، ومن طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى خارطة الطريق التطويرية للشركة، حيث ركز من خلالها على "تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية والتي من شأنها الحفاظ على مكانة سوناطراك كقاطرة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كشركة طاقوية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، حسب البيان.