المدية: والي الولاية يعاين مشاريع تنموية بالبرواقية

قام مساء اليوم الثلاثاء، جهيد موس والي ولاية المدية بزيارة ميدانية لمعاينة المشاريع التنموية للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المسداة في فترات ماضية بكل من بلديتي البرواقية والزبيرية.

وكانت المحطة الأولى الطريق الاجتنابي الرابع حيث وقف على مختلف التحفظات المواجهة لاستكمال أشغال انجاز الطريق الاجتنابي الرابط بين الطريق السيار شرق غرب بجانبيه من الغرب على مستوى خميس مليانة ومن جهة الشرق برج بوعريريج المار عبر خمس ولايات على مسافة 262 كلم مرورا بولاية المدية على مسافة 113 كلم .

وبغرض إعطاء دفع للشطر المار بولاية المدية التقى بالساكنة وتدارس سبل التعويضات لتحرير الرواق، مع الإشارة إلى أن الطريق سيمكن استكمال المشروع من تسهيل حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق السيار شرق غرب المؤدي إلى الجزائر العاصمة وفك الضغط على طرقات ولاية المدية التي يقطعها الطريق الوطني رقم واحد الذي يشهد حركية كثيفة، ويساهم في تحسين ظروف النقل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولايات العابر منها، مع العلم أنه تم برمجة الأشغال على عدة مراحل بحيث تم الانطلاق في أشغال انجاز الشطر الأول الرابط بين خميس مليانة والبرواقية على مستوى الطريق السيار شمال جنوب على مسافة 67 كلم والذي يعبر الولاية على مسافة 43 كلم عبر إقليم بلديات حناشة بوعيشون البرواقية والزوبيرية مرورا بمدينة أولاد بوعشرة وتم تجزئته إلى حصتين الحصة الأولى منحت لشركات تركية جزائرية فيما منحت الحصة الثانية لشركات إيطالية جزائرية تمثلت في مشاريع انجاز 26 جسرا عملاقا و10 منشآت فنية و30 منشأة عبور.

فيما كانت المحطة الثانية مشروع انجاز محطات ضخ لتدعيم البرواقية من المياه الشروب انطلاقا من سد كدية اسردون لولاية البويرة، حيث دعا مقاولة الانجاز إلى تسريع وتيرة الأشغال لتسليم المشروع الذي سيمكن استلامه من حل مشكل نقص المياه الشروب بالبرواقية عقب انخفاض منسوب المياه بكدية اسردون وتبلغ قدرة استيعاب المحطة 4 آلاف م3 يوميا ينتظر أن تتزود بهم المناطق التي تعاني تذبذبا في المياه الصالحة للشرب .

ولحل مشكل تذبذب المياه الشروب بالولاية جراء شح مياه الأمطار، اتخذت السلطات المحلية إجراءات عاجلة عبر بعث مناقب مائية لتغذية شبكة المياه الشروب بدخول 14 منقبا مائيا حيز الخدمة قريبا عقب ربطها بالكهرباء.

وكانت المستثمرة الفلاحية سي الطيب الجغلالي بالبرواقية أين انعقد لقاء بالفلاحين لطرح مختلف لانشغالات التي تقرر التكفل الفوري بها وتذليل جميع العقبات المواجهة لهم مؤكدا على أهمية مرافقتهم.