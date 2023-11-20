وزير الأشغال العمومية في زيارة لولاية المدية

يشرف، اليوم الإثنين، لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بمعية جهيد موس والي الولاية وبوزايد فتحي والي ولاية تيسمسيلت على إعطاء إشارة انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 127 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 والطريق السيار شمال جنوب مع إنجاز محول ببلدية قصر البخاري على مسافة7.3كلم على مسافة 73 كلم

يندرج المشروع ضمن البرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية وفق النظرة الاستشرافية للقطاع فيما يخص تطوير شبكات الطرقات على المدى القريب التي ترتكز أساسا على إنجاز مشاريع ازدواجية الطرق الهيكلية على مستوى المسارات الرابطة بين الولايات بهدف إعطاء حركية مرورية أنجع مع الأخذ بعين الاعتبار مقاييس الأمن والسلامة المرورية.

هذا وسيمكن المشروع كما كان مقررا له من إعطاء ديناميكية قوية للاقتصاد الوطني والمحلي على الخصوص باعتبار شبكة الطرق هي العصب الحيوي لهذا الاقتصاد التي تسهل تنقل المركبات والبضائع بوجه خاص وكذا المواطنين على السواء.

فضلا عن فك العزلة عن الولاية من خلال ربطها بمحاور الولايات المجاورة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية في هذا الجانب.

للعلم فقد تمت الخميس الفارط عملية اختيار مواقع ملائمة لإنجاز (قاعدة حياة) لفائدة شركات إنجاز الطريق الوطني المزدوج 127 الرابط بين ولاية تسمسيلت والطريق الوطني رقم 01 مرورا ببلدية عزيز.

الشركات المعنية شركة كوسيدار ومؤسسة الهندسة الحضرية لمدينة الجزائر.