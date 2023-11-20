مراقبة 18وحدة لتصنيع أجهزة التدفئة وكواشف ثاني أكسيد الكربون

أفاد مدير المراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد بن زايدي، اليوم الإثنين، أنه تم مراقبة 18 وحدة لتصنيع أجهزة التدفئة وكواشف ثاني أكسيد الكربون وتم اقتطاع 25 عينة، منها 14 جهاز تدفئة بالغاز و11 كاشف أحادي أكسيد الكربون.

وكشف بن زايدي في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن العينات المطابقة لمعايير سلامة المستهلكين تمثلت في جهازين للتدفئة وكاشف أكسيد الكربون، والعينات غير المطابقة لمعايير سلامة المستهلكين تم التوصل إلى كاشفين لأحادي أكسيد الكربون لعلامتين في السوق الوطنية وتم سحب أجهزتهما من السوق الوطنية.

وقال مدير المراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات أن قطاعه باشر حملة مراقبة تشمل كل المتعاملين الاقتصاديين، على مستوى الإنتاج، الاستيراد والتوزيع مشيرا إلى أن الغرض من هذه العملية الرقابية الشاملة هي التأكد من مدى مطابقة هذه الأجهزة لأحكام القرار الوزاري المشترك المتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، مشيرا أنها إجراءات صارمة متخذة من طرف القطاع فيما يخص أجهزة التدفئة وكواشف أحادي أكسيد الكربون تزامنا مع الموسم الشتوي الذي يعرف ارتفاعا في حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ذات الاستعمال المنزلي.