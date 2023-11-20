هذا ما قاله رخروخ عن مشروع الطريق الوطني المزدوج 127

أكد لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية خلال إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز الطريق الوطني المزدوج رقم 127 على أن استكمال المشروع سيكون في ظرف سنة نظرا لأهميته الاستراتيجية، وسيساهم في خلق مناصب شغل كفيلة بنوظيف اليد العاملة بولايتي المدية وتيسمسيلت، مؤكدا على ضرورة العمل بنظام المناوبة الثلاثية.

وشدد على حرص وزارته على اسناد المشاريع لشركات مؤهلة لضمان السرعة والجودة في الإنجاز، مؤكدا على مراعاة الدقة والحكمة والخبرة اللازمة وفي إعداد دفتر الشروط حتى يتم اسناد المشاريع لمقاولات مؤهلة. ما يضمن انطلاقة فعلية للمشروع واحترام الآجال التعاقدية، والحرص على انطلاق الورشات مبكرا حيث تبين تأخر انطلاق الورشات صباحا ما يعطل انطلاق المشروع ما يفرض فرض رقابة على المقاولات المسدنة لها اشغال الانجاز

وختم الوزير تصريحه بان الطريق الوطني رقم 127 سيمكن من تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 14، وخلق ديناميكية اقتصادية

ويندرج المشروع ضمن البرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية وفق النظرة الاستشرافية للقطاع فيما يخص تطوير شبكات الطرقات على المدى القريب التي ترتكز أساسا على إنجاز مشاريع ازدواجية الطرق الهيكلية على مستوى المسارات الرابطة بين الولايات بهدف إعطاء حركية مرورية أنجع مع الأخذ بعين الاعتبار مقاييس الأمن والسلامة المرورية.