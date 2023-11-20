تكريم فنانين بقصر الثقافة مفدي زكريا

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي الإثنين بقصر الثقافة مفدي زكرياء على فعاليات اليوم الإعلامي حول القانون الأساسي للفنان بحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا محمد الصغير سعداوي إلى جانب كوكبة من كبار الفنانين والمبدعين الجزائريين من كل ربوع الوطن.

وحسب بيان للوزارة، قالت الوزيرة "ها هو الوعد يتحقق بصدور المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان، هذا الإنجاز التاريخي بامتياز سيكون من دون شك فاتحة عهد جديد على الساحة الثقافية والفنية الجزائرية، وعليه نلتقي اليوم لنسلط الضوء على أهم المكتسبات والامتيازات التي جاء بها هذا القانون الأساسي للفنان"، مؤكدة أن هذا اللقاء الإعلامي يندرج في إطار الوفاء لمبدأ التشاركية في صناعة القرار الثقافي، مع تأكيد المرافقة المستمرة للمبدعين والفنانين الجزائريين في مختلف المجالات، وأسدت الوزيرة بالمناسبة تعليمة إلى المدراء الولائيين للثقافة والفنون تقضي بضرورة القيام ودون تأخير ببرمجة لقاءات توضيحية حول القانون الأساسي للفنان على مستوى جميع ولايات الوطن في أقرب الآجال".

على صعيد آخر توقفت الوزيرة عند فقيد الأدب الجزائري والعربي الأديب عبد الملك مرتاض مع الرجاء من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وجميل عفوه وغفرانه"، وأعلنت عن "تكليف أستاذة التعليم العالي في النقد المسرحي الجزائري والأدب المقارن والترجمة البروفيسور جازية فرقاني برئاسة المجلس الوطني للفنون والآداب."

وبالمناسبة كرمت الوزيرة الفنان القدير الحاج محمد الغفور، مؤكدة أن هذا التكريم إنما هو "عرفان بمساره الأصيل والمتميز، وبمسيرته التي تفوق نصف قرن من العطاء والإبداع فكان بحق ملك الطرب الحوزي، وأيقونة الأغنية الجزائرية، ومرجعا عزيزا في الفن الأندلسي"، كما قدمت شهادات تقدير مرفقة ببطاقة الفنان إلى العديد من الوجوه الفنية المعروفة وفي مقدمتهم الممثل القدير صالح أوقروت.