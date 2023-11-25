وزيرة الثقافة تكرم الروائي واسيني لعرج

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي السبت بالمكتبة الوطنية الجزائرية على فعاليات منتدى الكتاب الذي استضاف الروائي الجزائري الكبير واسيني الأعرج وتحت عنوان "الرواية والحياة".

وحيب بيان للوزارة، فقد "استعرض ضيف المنتدى منجزه الأدبي الذي يمتد لأكثر من أربعين سنة من الإبداع، وهو الذي لم يستقر على شكل واحد وثابت في كتاباته الأدبية بل يبحث دائمًا عن سبلٍ تعبيرية جديدة."

وفي لقائها مع وسائل الإعلام دعت الوزيرة إلى "ضرورة مرافقة فعاليات منتدى الكتاب التي أصبحت تظاهرة قارة ووطنية ومعمًمة في كل ولايات الوطن، وتشمل العديد من النشاطات على غرار الندوات الفكرية والأدبية والأماسي الشعرية وغيرها". واعتبرت في هذا السياق، أضاف المصدر، أن "المرافقة الإعلامية لهذا التقليد الثقافي ستمكن من نشر ثقافة القراءة والمطالعة والحوار لدى فئات المجتمع وخاصة الناشئة والشباب."

على صعيد آخر كرمت وزيرة الثقافة والفنون الأديب الجزائري الكبير الروائي الدكتور واسيني الأعرج، وقالت إنه تكريم لأحد أعمدة الرواية الجزائرية، وذلك تقديرا لمساره الثقافي والأدبي والأكاديمي الحافل بالإنجازات والعطاء، وعرفانا بإسهامه الشامخ في تشريف الجزائر عربيا وعالميا من خلال إنتاجه الأدبي والجوائز التي نالها عن جدارة واستحقاق في العديد من المحافل الدولية على غرار جائزة كتارا للرواية العربية، عن روايته "مملكة الفراشة" عام 2005، وجائزة الشيخ زايد للآداب، عن روايته "كتاب الأمير" عام 2007، وجائزة الكتاب الذهبي عن روايته "أشباح القدس" في عام 2008، .وجائزة الرواية الجزائرية عام 2001، و جائزة السلطان قابوس العمانية للثقافة والفنون والآداب في دورتها العاشرة، في فرع الآداب مجال الرواية، عام 2023.