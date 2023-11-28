هذا جديد اعتمادات استيراد السيارات

كشف المدير المركزي بوزارة الصناعة ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات مقداد عقون، عن منح الاعتماد لعلامات فرنسية وأخرى آسيوية لتصدير السيارات إلى الجزائر.

وأشار المتحدث، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي منح الاعتماد لعلامات فرنسية مثل بيجو ورونو من أجل تصدير السيارات إلى الجزائر.

وفي السياق ذاته، تحصلت 13 علامة لسيارات أوروبية وآسيوية من بينها "سوزوكي" اليابانية على الاعتماد لتوريد السيارات إلى الجزائر، يقول المتحدث ذاته.

كما حصلت شركة "تويوتا" هي الأخرى على رخصة لتصدير المركبات، حيث ستكون البداية بتوريد الحافلات. حسب ما صرح به مقداد عقون.

واعتبر عقون أن وجود العلامات الصينية بقوة يرجع إلى رغبتها في الاستثمار بالجزائر، مشيرا إلى أن الاستيراد سيكون مؤقتا في انتظار التحول إلى التصنيع.

وحول ملف التصنيع، قال عقون إن شركة "هيونداي" أبدت رغبتها في دخول مجال تصنيع السيارات في الجزائر.

وتوقع رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، دخول 180 ألف مركبة وفق رخص منح الاعتماد التي بلغت 74 رخصة مسبقة للاستيراد.