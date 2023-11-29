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مال و أعمال

النفط يرتفع وسط مخاوف من نقص الإمدادات

29 نوفمبر 2023 ()
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ارتفعت أسعار النفط بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات، بينما يترقب المستثمرون قرارا حاسما من تحالف (أوبك+) قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 82.01 دولار للبرميل.. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 76.86 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان ارتفعا نحو اثنين بالمائة أمس، بفضل احتمال تمديد تحالف أوبك+، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات الإمدادات أو زيادتها، فضلا عن المخاوف بشأن إنتاج النفط في كازاخستان وضعف الدولار.
وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، وفقا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية.

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