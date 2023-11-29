وزارة التعليم العالي: تجهيز 6 جامعات بالأقسام الذكية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة الاتصالات الصينية "هواوي"، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار، تهدف لمرافقة الطلبة وتجهيز الجامعات والمدارس العليا بالتكنولوجيا الحديثة، أين سيتم تجهيز حوالي 6 جامعات بالأقسام الذكية للسماح للطلبة الجزائريين من الاستفادة من التكنولوجيا والاطلاع على أحسن البرامج البيداغوجية.

وجرت مراسم التوقيع بين كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحكيم بن تليس ونائب رئيس شركة الاتصالات "هواوي"(وكيل الجزائر) ألكس شانغ شانغ. وأكد بن تليس أن هذه الاتفاقية ستسمح بتنفيذ برنامج تكويني لفائدة الطلبة الجزائريين والأساتذة المكونين إلى جانب تسهيل عملية نقل التكنولوجيا من طرف هذه الشركة التي رافقت الجامعة الجزائرية منذ أكثر من خمس سنوات.

من جهته أشاد ألكس بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا عزم مؤسسته على تجديد هذه الشراكة بتجنيد كافة الموارد وتجهيز حوالي 6 جامعات بالأقسام الذكية للسماح للطلبة الجزائريين من الاستفادة من التكنولوجيا والاطلاع على أحسن البرامج البيداغوجية.