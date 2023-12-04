وفد رسمي يزور مصنع "رونو" بوهران

قام والي وهران سعيد سعيود بدعوة من المدير العام لمؤسسة رونو الجزائر، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية إلى مصنع "رونو" ببلدية وادي تليلات، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ومدير الصناعة، حيث كان في استقباله رئيس دائرة وادي تليلات، رئيس البلدية، ممثلي وإطارات شركة "رونو"، وكذا القنصل العام لفرنسا بولاية وهران، والمدير الجهوي للصندوق الوطني للاستثمار.

طاف الوفد بمختلف ورشات ومحطات المصنع وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد رسمي منذ سنوات سواء من طرف وزراء قطاع الصناعة أو الولاة رغم حيازة الدولة الجزائرية لغالبية الأسهم في الشركة عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار (17 بالمائة) والشركة القابضة مدار (34 بالمائة) بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة في 20 أفريل 2021 لاستعادة حصص المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية.

ويوجد المصنع في حالة توقف عن العمل منذ سنة 2019 وقرر تسريح غالبية العمال بصيغة البطالة التقنية بعد اتفاق مع ممثلي العمال، محتفظا بجزء من اليد العاملة لمواصلة تركيب آخر حصة من أجزاء السيارات المستوردة في إطار النظام القديم التي بقيت قابعة لفترة على مستوى ميناء أرزيو أو في موانئ خارجية قبل استفادتها من رخص استثنائية، وتوحي الزيارة بقرب عودة المصنع للنشاط مجددا بصيغة دفتر الشروط الجديد.

للإشارة فإن المصنع دخل حيز الخدمة سنة 2014 بمنطقة واد تليلات بطاقة أولية 25 ألف سيارة سنويا قبل الوصول إلى 75 ألف سيارة سنويا بثلاثة نماذج هي (سيمبول وسانديرو وكليو 4).