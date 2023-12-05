الجزائر تتصدر قائمة أكبر 5 صفقات للغاز في نوفمبر

شهدت أكبر 5 صفقات غاز مسال في نوفمبر (2023)، مفاجآت مع ذهاب الغاز المسال الأمريكي إلى الصين، بجانب تجديد عقد بيع الغاز الجزائري إلى تركيا.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية الغاز المسال بالنسبة إلى قارتي آسيا وأوروبا، في ظل غياب إمدادات الطاقة الروسية من جهة، وزيادة الأصوات المنادية بالتحول النظيف في مجال الطاقة، والاعتماد على الغاز بشكل أكبر بوصفه بديلًا للنفط والفحم في التدفئة وتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات المختلفة.

وتصدّرت الجزائر وسلطنة عمان وقطر قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في نوفمبر 2023، وذلك من خلال صفقات طويلة الأجل، تمتد بين 3 و20 عامًا، في حين كانت قارتا أوروبا وآسيا أكبر المستفيدين من واردات الغاز المسال العربية.

ولا يزال الغاز الجزائري يُشكِّل أهمية كبرى لقارة أوروبا، ولذلك جاء ت صفقة سوناطراك اوبوتاش التركية ضمن أكبر 5 صفقات غاز مسال في نوفمبر 2023، إذ تعد بوابة مهمة لعبور الصادرات الجزائرية إلى دول شرق أوروبا.

ووقّع قطاع الطاقة التركي، نتيجة لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، اتفاقية لتجديد توريد الغاز الجزائري إلى تركيا، لمدة 3 سنوات إضافية، لتواصل سوناطراك تزويد بوتاش التركية بالغاز إلى نهاية عام 2027.