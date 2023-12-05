تحفيزات لفائدة المستثمرين الفلاحيين

كسف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال مشاركته في فعاليات اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بالولايات الجنوبية المنظم في ولاية أدرار تحت شعار " الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي" من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح أن قطاع الطاقة والمناجم يساهم بشكل كبير في دعم وتطوير قطاع الفلاحة من خلال تموين مختلف الأنشطة الفلاحية من خلال توفير الطاقة بأنواعها سواء الكهرباء للسقي المحيطات الفلاحية والإنارة أو المواد البترولية لتشغيل المعدات والآلات الفلاحية والتدفئة بالإضافة إلى استعمالات أخرى خاصة في إنتاج اللحوم البيضاء وتربية الأغنام والأبقار كما يساهم القطاع في تزويد السوق الوطنية بالأسمدة بمختلف أنواعها كما اعتبر الوزير في بيان له أن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أولويات الحكومة وقد قام قطاع الطاقة والمناجم في هذا الإطار بمنح عدة تسهيلات عن طريق شركة سونلغاز لتسريع عملية الربط من خلال إعداد دراسات الربط مجانا وإطلاق أعمال الربط مباشرة بمجرد موافقة المصالح الفلاحية وكذا دفع تكاليف الربط بالتقسيط على مدة ثلاثة سنوات، مؤكدا على أنه تم ربط حوالي 24 ألف مستثمرة فلاحية منذ بدء العملية حتى شهر سبتمبر 2023 وسوف يتواصل العمل من اجل ربط باقي كل المستثمرات وخاصة في مناطق جنوبنا الكبير.

أما فيما يتعلق بتزويد السوق الوطنية بالأسمدة، أشار الوزير إلى أن شركة سوناطراك وشركائها قاموا سنة 2023 بتغطية معظم الطلب الداخلي من قبل الإنتاج الوطني الأولي المتوفر لديها والذي دعم السوق الوطنية بأكثر من 000 320 طن من اليوريا والأسمدة من خلاله توقيع أكثر من 120 عقد من اجل تزويد الشركة الوطنية اسمدال والمتعاملين الخواص، قصد توفير مختلف أنواع الأسمدة، عن طريق الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد.

كما ابرز برامج شركة سوناطراك في مجال التنمية الفلاحية التي أطلقتها الدولة، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة بجنوب البلاد من خلال فرعها 3A SPA والمتخصص في المجال الفلاحي والغذائي الذي تم استحداثه في 2012 بهدف المساهمة في الإنتاج الفلاحي الوطني، خاصة في المناطق الجنوبية، وتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الأغذية الزراعية والصناعية والتكنولوجية واللوجستية والرقمية وكذا المشاركة في خلق فرص الاستثمارية على مستوى سلاسل القيمة في المجال الفلاحي، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية بين 3A SPA ومجموعة AGROLOG بهدف تثمين شعبة الأغذية الزراعية من خلال إطلاق مشاريع واسعة النطاق تدمج الابتكار والتكنولوجيا كما أكد إلى أن “3A SPA” كذلك إلى استحداث قطب فلاحي متخصص من خلال المستثمرة الفلاحية بالمحيط الفلاحي قاسي الطويل، ويتعلق الأمر بالشروع في زراعة القمح الصلب الموجه لإنتاج البذور على مساحة 160 هكتار، بالإضافة إلى الذرة العلفية (120 هكتار) ومختلف أنواع الخضروات (10 هكتار)، وذلك ضمن مرحلة أولية تندرج ضمن مخطط عمل يرتكز أساسا على إنشاء قطب فلاحي بامتياز لإنتاج بذور القمح ومتابعة تطور الأصناف الجديدة، مع الحرص على تقاسم الخبرات والمعرفة في هذا الميدان مع الفلاحين المحليين.

واختتم البيان على عزم قطاع الطاقة مواصلة مجهوداته في مرافقة ودعم القطاع الفلاحي من خلال توفير الطاقة لجميع الفلاحين سواء عن طريق الشبكة أو المحطات الشمسية وكذا الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها على مستوى نقاط بيع ديوان التنمية الزراعة الصناعية بأراضي الجنوب.