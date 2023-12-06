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مال و أعمال

الجزائر تشتري ما يتراوح بين 450 و500 ألف طن من القمح الصلد

6 ديسمبر 2023 ()
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أعلن تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى ما بين 450 ألفا و500 ألف طن متري من القمح الصلد في مناقصة أغلقت أمس الثلاثاء.
وأعلن التجار عن الشراء مساء أمس الثلاثاء، لكنهم لم يتمكنوا من تقدير حجم الشحنة المشتراة.
وكانت تقديرات أسعار التجار في وقت مبكر اليوم مماثلة لأسعار مساء أمس الثلاثاء. ويعتقد أن أسعار الشراء حوالي 455 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن للشحنات الأكبر حجما التي تنقلها ناقلات باناماكس ومتوقع أن يكون منشأها كندا وأستراليا، ونحو 470 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن للشحنات الأصغر حجما التي تنقلها ناقلات هانديماكس ومعظمها من كندا.

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