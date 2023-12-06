جديد منجم غارا جبيلات بتندوف

أعلن مجمع "سونلغاز"، اليوم الأربعاء، عن الشروع في إنجاز الدراسات التقنية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بولاية تندوف، مبرزا أن المحطة، بقدرة 200 ميغاواط، ستستغل لتأمين الحاجيات الطاقوية لمنجم غارا جبيلات والمناطق المحيطة به.

وأوضح الناطق الرسمي لمجمع "سونلغاز"، خليل هدنة، أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتجسيدا لسياسة الانتقال الطاقوي للبلاد، الرامية لتطوير الطاقات المتجددة وتنويع الباقة الطاقوية، شرعت سونلغاز في إنجاز الدراسات التقنية اللازمة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط بولاية تندوف".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المحطة، المرتقب إنجازها بالقرب من منطقة غارا جبيلات، ستكون "مجهزة بنظام تخزين الطاقة"، مشيرا أنه سيتم، "قبل نهاية السنة الجارية، إطلاق الدعوة للمناقصة الخاصة بإنجازها، على أن تنطلق أشغال الإنجاز خلال الثلاثي الأول من سنة2024".

كما أكد الناطق الرسمي أن المحطة ستدخل حيز الخدمة في غضون فترة تتراوح ما بين 18 و24 شهرا، موضحا أنه "سيتم استغلالها لتأمين الحاجيات الطاقوية لمنجم غارا جبيلات والمناطق المحيطة به"، بحيث سيتم ضمان ترابطها مع شبكة الكهرباء لولاية تندوف.