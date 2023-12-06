"فيات" تسوق سيارة "تيتانو" بالجزائر

أعلنت علامة "فيات" الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سيارتها الجديدة "تيتانو" لأول مرة في الجزائر والبرازيل، وهذا في إطار إستراتيجيتها للتوسع عالميا.

وتتميز سيارة فيات "تيتانو" الجديدة بقوتها وقدراتها على الطرق الوعرة وحمولتها التي لا تضاهى وقدرة القطر العالية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمحترفين.

وأشارت فيات أن سيارة "تيتانو" الجديدة متاحة للطلب المسبق في شبكة فيات بالجزائر اعتباراً من 7 ديسمبر.

الأسعار:

• سيارة Fiat Titano ثنائية الدفع 4×2 بكابينة أحادية بسعر 3.519.000 دج

• سيارة Fiat Titano ثنائية الدفع 4×2 بكابينة مزدوجة بسعر 3.729.000 دج

• سيارة Fiat Titano رباعية الدفع 4×4 بكابينة مزدوجة مع عجلات فولاذية بسعر 4.089.000 دج

• سيارة Fiat Titano ثنائية الدفع 4×4 بكابينة مزدوجة 4.129.000 دج

• سيارة Fiat Titano ثنائية الدفع 4×4 بكابينة مزدوجة نسخة Volcano بسعر 4.319.000 دج