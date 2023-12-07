تصنيع كواشف الغاز في الجزائر قريبا

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال اليوم الخميس بسطيف بأنه "سيشرع قريبا في تصنيع الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر على مستوى مصنع الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (سايغ) التابعة لذات المجمع".

وأفاد عجال على هامش إشرافه على عملية تركيب كاشفين عن غاز أحادي أكسيد الكربون بمنزل أحد المواطنين بوسط مدينة سطيف كعينة نموذجية سيتم تعميمها، بأن "هذا الجهاز سيكون جزائري الصنع بدءا من شهر يناير المقبل".

وذكر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز الذي كان بمعية رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، مصطفى ليماني بأن "عملية تركيب الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي الكربون قد انطلقت منذ عدة أشهر عبر ولايات الوطن حيث شملت في مرحلة أولى 45 ألف جهاز تم تركيبهم بمنازل مواطنين بولاية سطيف في انتظار تركيب أكثر من 750 ألف جهاز آخر بذات الولاية خلال المرحلة القادمة".

وحسب ذات المسؤول فإن العملية " تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجد تبون المتعلقة بتزويد بيوت المواطنين عبر الوطن بهذه الأجهزة الكاشفة للحد من ظاهرة الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون وكذا من الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز حفاظا على سلامة المواطنين".