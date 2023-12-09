هذا تاريخ استلام مشروع وادي الحراش

كشف وزير الري، طه دربال عن استلام مشروع وادي الحراش بالعاصمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 المقبلة.

وعلى هامش يوم دراسي تنظمه الوزارة بمقرها اليوم ،حول تثمين المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة حول "تجارب وآفاق"، أوضح الوزير إن "المشروع في نهايته حاليا، ونتابعه بالتنسيق مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة"، يقول الوزير.

وخلال رده على سؤال صحفي، بخصوص وادي مزافران، أكد ذات الوزير أن الأخير يعدّ وادي ملوّث يتطلب التطهير على غرار كل وديان الجزائر"، مؤكدا أن الأخير يتطلب دراسة " فعلى سبيل الإشارة، تتوفر بالجزائر العاصمة منشآت كفيلة من أجل ضمان مياه نقية، لكن بالنسبة لوادي مزافران فهو يتلقى المياه من تيبازة، البليدة وحتى جزء من ولاية المدية".

وأشار السيد دربال في ذات السياق، إنه "سنشرع خلال الأيام القادمة في إعداد دراسة لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التكفل بهذا المشكل".