أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية، بدعم من تحركات أمريكية. يأتي هذا الارتفاع بعد أن قدمت الجهود الأمريكية لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي بعض الدعم، على الرغم من استمرار المخاوف من تخمة معروض الخام وضعف نمو الطلب على الوقود العام المقبل.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة الماضي على ارتفاع بنحو 03 بالمائة، لكنها سجلت خسائر للأسبوع السابع على التوالي. وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فبراير 2024، بنسبة 0.75 بالمائة، ليصل إلى 76.41 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي المقبل، بنسبة 0.72 بالمائة، لتصل إلى 71.74 دولارًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) قد أنهيا تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 3.8 بالمائة لكل منها، ليسجلا خسائر للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية لهما منذ 2018، بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض.