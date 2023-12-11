12 شركة مناولة لمصنع "فيات الجزائر"

كشفت علامة "فيات الجزائر"، اليوم، عن شبكة المناولين المشاركين معها في مصنع إنتاج سيارات العلامة الإيطالية في منطقة "طفراوي" بوهران، في خطوة تؤكد من خلالها على التقيد بدفتر الشروط الذي يفرض بلوغ نسبة إدماج معينة.

ويعمل المصنع حسب المعلومات التي تحصلت عليها "الخبر" قبل الإعلان الرسمي عن تدشين هذه الوحدة الإنتاجية رسيما، مع 12 شركة جزائرية تعمل في مختلف التخصصات، كما هو الشأن بالنسبة لفرع مجمع "سيفيتال" المتخصص في صناعة الزجاج، الشركة التركية المتخصصة في صناعة الحديد "توسيالي"، وعلامة "إيريس" لصناعة العجلات المطاطية، وكذا شركة فاكوم لإنتاج البطاريات.