مصنع "فيات" بالأرقام

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون عون، اليوم الإثنين، إن مصنع فيات يتربع على مساحة 40 هكتارا يتوفر على جميع الشروط اللازمة، حيث تصل قدرته الإنتاجية إلى 50.000 سيارة نهاية سنة 2024 و90.000 سيارة نهاية سنة 2026 كما سيوفر المشروع 509 مناصب شغل مع نهاية سنة 2023 وتصل إلى 1200 منصب شغل نهاية سنة 2026.

وخلال كلمته الافتتاحية خلال تدشينه أول مصنع للسيارات السياحية والنفعية لعلامة فيات رفقة والي ولاية وهران بالمنطقة الصناعية طفراوي، أشاد الوزير بأهمية المشروع الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الصناعة الميكانيكية.

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كما كشف الوزير أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسعى من خلال رؤيتها الاستراتيجية الجديدة إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال حيث أكد الوزير على ضرورة وضع قاعدة من المؤسسات المناولة لتحقيق الإدماج المحلي من خلال تثمين المواد الأولية الوطنية.

وأكد عون أن إطلاق هذا المشروع سيتبعه إطلاق مشاريع أخرى تستجيب لنفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة، مؤكدا أن جذب المستثمرين الأجانب لصناعة السيارات هو أولوية من أولويات قطاع الصناعة اليوم، وهو أمر أساسي لدعم مختلف القطاعات والرفع من الاقتصاد الوطني، من أجل كسب الخبرات وتكوين اليد العاملة المؤهلة لأن الجزائر تمتلك اليوم كل المؤهلات والإمكانيات التي تجعل منها قطبا صناعيا بامتياز وبوابة للتصدير إلى إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي.

كما تم التوقيع على طلب إبداء الرغبة لتوسيع المشروع الصناعي ستيلانتيس في الجزائر بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وستيلانتيس أوروبا من أجل رفع طاقة إنتاج المصنع مع ضرورة التقيد بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وفي الختام تم تسليم أول سيارة فيات من صنع جزائري.