هرمون ينتجه الجنين يحدث مشكلة لدى الحوامل

أظهرت دراسة حديثة أن هرمونا يفرزه الجنين هو السبب في الغثيان والقيء الذي تعاني منه نساء كثيرات أثناء الحمل، في اكتشاف هام قد يمهد الطريق لعلاجات في هذه الحالات.



وتتعرض ما يصل إلى 7 من كل 10 نساء حوامل لحالات غثيان وقيء. ولدى بعض النساء (واحدة إلى 3 حالات حمل من كل 100)، يمكن أن تكون هذه الأعراض حادة جدا.



وتُسمى بحالات القيء الحملي، وهو السبب الأكثر شيوعا لدخول المستشفى لدى النساء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.



وعانت كايت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، ولي العهد البريطاني من هذه المشكلات خلال فترات حملها الثلاث.



وبحسب نتائج دراسة نشرتها أخيرا مجلة "نيتشر" وشارك فيها علماء من جامعة كامبريدج وباحثون من اسكتلندا والولايات المتحدة وسريلانكا، فإن هذه المشكلات الصحية، سواء كانت حادة أم لا، تعود إلى هرمون يفرزه الجنين، وهو بروتين يعرف باسم "جي دي اف 15"، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



ولبلوغ هذه النتيجة، درس الباحثون بيانات من نساء جرت الاستعانة بهن في عدد من الدراسات، واستخدموا مجموعة أساليب تشمل قياسات للهرمونات في دم النساء الحوامل، ودراسات على الخلايا والفئران، وما إلى ذلك.