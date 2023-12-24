الشاعر حبيب طنقور يفتك أكبر جائزة ايطالية

عادت أكبر جائزة ايطالية " " دانتي أليغييري 2023 Dante Alighieri" لابن تيجديت بمستغانم، حبيب طنقور، اعترافا بمساره الإبداعي الطويل وتجسيده في أعماله للمتخيل المتوسطي باسطوراته بين الضفتين.

تسلم طنقور جائزة في ايطاليا بقاعة "ريجينا" بغرفة النواب في روما في 15ديسمبر الماضي. اعتراف لجنة التحكيم بعبقرية ابن تيجديت لم يكن محض الصدفة بل ثمرة مسار مازج بين تخصصه في علم الاجتماع و الأنتروبولوحيا وولعه بالشعر في مختلف اللغات و إلمامه بالشعر الملحون منذ الطفولة.

الشاعر غادر الجزائر سنة 1959 رفقة عائلته نحو مدينة نانت بفرنسا، عاد للجزائر من اجل أداء الخدمة الوطنية وقرر الاستقرار مجددا و التدريس بجامعة قسنطينة دون التوقف عن التنقل نحو فرنسا ومختلف عواصم العالم لإتمام مشاريعه الشعرية والأدبية و ترجمته للعديد من دواوين الشعر من الفرنسية للعربية و الانجليزية.

واشرف في الجزائر مع دار النشر "ابيك" على نشر العديد من دواوين الشعر لشعراء أجانب بلغاتهم الأصلية وترجمتها للفرنسية.

حظي في السنة الماضية بتكريم خاص من خلال إصدار كتاب يحتفي بمساره من انجاز مترجمة أعماله للألمانية ريجينا كايل صاقاو و هيرفي سانسون ورسومات حميد تيبوشي، تحمل نصوص لأكبر الشعراء في العالم من بينهم نص لادونيس و الجزائري مصطفى بن فوضيل و آخرون.