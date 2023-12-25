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ثقافة

ممثل أمريكي يقارن جرائم الصهاينة بجرائم فرنسا في الجزائر

25 ديسمبر 2023 ()
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شارك الممثل الأمريكي جون كيوزاك مقطع فيديو على حسابه في "إكس"، يحمل مقارنة بين الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني حاليا في قطاع غزة.
ويظهر الفيديو الذي أصبح معروفا لدى الغالبية من المطلعين على حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر، جانبا بسيطا من المجازر البشعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الأعزل بدم بارد ودون أي تردد.
وكان الفيديو مرفوقا بتعليق من حساب آخر، يشير إلى أنه "لا فرق بين ما فعلته فرنسا في الجزائر وما يرتكبه الصهاينة حاليا".

 

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