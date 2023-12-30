سوناطراك تنظم مسابقة انتقاء بعدة ولايات

تنظم شركة سوناطراك بدءا من اليوم مسابقة انتقاء لــ1265 عاملا لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها الإدارية والإنتاجية والتي ستجري فعالياتها بمراكز الامتحانات المتواجدة بولايات وهران وبجاية وسكيكدة والأغواط والجزائر العاصمة.

وأشارت الشركة في بيان لها أن هذه المسابقة سيشارك 5477 مترشح تم استدعاؤهم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل وفق الآلية المعتمدة في عمليات التوظيف بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة لهذه العملية الضخمة.وستستمر هذه المسابقة التي أطلقتها سوناطراك، يوم 30 ديسمبر 2023 إلى غاية 03 جانفي 2024، حيث يشرف عليها أساتذة من كل فروع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك بمشاركة اللجان الولائية للتشغيل للولايات المعنية.وقد سخرت سوناطراك كل الظروف وكل المتطلبات اللوجستية من إنجاح هذه المسابقة التي تضم هذا العدد الهائل من المشاركين.وجددت شركة سونطراك من خلال هذه العملية، التزامها الكامل بضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في كل مسابقات الانتقاء، مع إضفاء كل المصداقية على مسارات التوظيف، قصد تمكين المؤسسة من جلب أفضل الكفاءات الشابة من شباب الجامعات والمعاهد الجزائرية.

ب.وسيم