La BADR accorde des financements à hauteur de 90%

La directrice marketing et communication de la Banque Algérienne de Développement Rural BARD, Kenza Larbas a révélé que "la Banque a enregistré, depuis le lancement du financement islamique en 2021 et jusqu'à fin 2023, plus de 22 Mds de DA de ressources financières et plus de 30.000 comptes (particulier, professionnel et entreprise)".

Dans ce cadre, ce premier bilan, considéré comme "positif", confirme la demande importante exprimée par les clients sur ce type de formule.

Les produits de la finance islamique de la BADR sont commercialisés à travers 81 guichets dédiés à ce type de finance et quatre agences spécialisées, tandis que cette Banque ambitionne de poursuivre la généralisation de ces guichets au cours de l'année 2024 pour englober progressivement l'ensemble de ses agences commerciales sur tout le territoire national, avec l'ouverture "au minimum" de 23 guichets islamiques.

Le nombre de bénéficiaires du crédit R'fig a atteint jusqu'au mois de novembre 2023, un total de 199 600 agriculteurs, ayant bénéficié de financements estimés à près de 330 milliards DA, dont un taux de 54% destiné à la filière céréalière, soit près de 177 milliards DA, selon le bilan préliminaire de la banque.

Au vu de la tendance haussière de la demande sur ce type de finance, la BADR a récemment demandé une autorisation de la Banque d'Algérie en vue de commercialiser de nouveaux produits, après avoir obtenu le certificat de conformité aux préceptes de la Charia délivré par l'Autorité Charaique nationale de la Fatwa pour l'industrie de la finance islamique, notamment des crédits à la consommation à savoir "Mourabaha équipements", "Mourabaha moto" et "Mourabaha véhicule", offrant un taux de financement pouvant atteindre jusqu'à 90% du coût total. Ces derniers "seront proposés parallèlement à la disponibilité des véhicules fabriqués localement".

Dans le cadre de sa démarche visant le renforcement de l'inclusion financière, la BADR ambitionne de lancer prochainement un nouveau service permettant aux citoyens d'introduire une demande de financement à distance via son site web, 7j/7 et 24h/24, à l'issue de laquelle un rendez-vous est fixé au niveau de l'agence bancaire concernée avec un conseiller clients afin de parachever les procédures.

Pour ce qui du e-paiement, la BADR avait distribué plus de 300.000 cartes bancaires au profit de ses clients à l'échelle nationale, et installé plus de 5.000 terminaux de paiement électronique (TPE), selon la Directrice marketing et communication de cette banque publique.