Verts: trois postes toujours incertains

Si l’équipe type que va aligner le coach Belmadi face à l’Angola ce lundi est déjà claire, 3 positions sont toujours vacantes, en milieu de terrain, à gauche et en attaque.

Belmadi a fait confiance à Mandrea pour etre la dernière ligne de défense des "verts" au moins en début de compétition. Il a également misé sur l’expérience du duo Mandi et Bensebaini dans l’axe défensif et Ait Nouri, malgré son manque d’expérience africaine du côté gauche de la défense, et Attal du côté droit malgré son manque de compétition.

Le milieu de terrain sera occupé par le duo Ben Taleb-Bennacer avec des rôles plus offensifs pour le joueur milanais, dont le retour a été plus que réussi. La performance décevante de Feghouli au camp d’entrainement fait qu’il pourrait commencer la compétition sur le banc de touche. Il convient de noter que Belmadi a testé Chaibi comme meneur de jeu face au Burundi et Aouar, bien que le joueur de Francfort reste le plus proche d’occuper le poste.

Le trio offensif n’était pas clair pour le moment, à l’exception de la position d’ailier droit qui reviendra au copitaine Riyad Mahrez. En l’absence d’Amoura à gauche, Belmadi choisira entre Ounas et Belaili, avec la possibilité de mettre Chaibi à ce poste également. Quant à l’attaque le coach aura le choix entre Bounnedjah et Slimani.