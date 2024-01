M’Sila: Une famille entière décimée par le monoxyde de carbone

Les services de la protection civile de la wilaya de M’sila sont intervenus ce dimanche vers 13 :07mn, pour un incident d’intoxication au monoxyde de carbone, dégagé d’un chauffage dans la cité des jardins, commune Ain El Melh.

Cet incident a fait six morts d’une même famille, dont quatre de sexe féminin et deux de sexe masculin, âgés entre 4 et 47 ans.

Un autre membre de cette famille a été retrouvé évanoui et a été transféré vers l’hôpital de la ville, après avoir reçu les soins nécessaires.

Les personnes décédées ont été transférées vers la morgue du même hôpital, conclut le communiqué de la protection civile.