Le président Tebboune reçoit les lettres de créances de trois nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, les lettres de créances des nouveaux ambassadeurs auprès de l'Algérie du Pakistan, de la Syrie et du Nicaragua, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, les lettres de créances des ambassadeurs suivants:

- Son excellence Monsieur Khalid Hussain Gudaro, en sa qualité d'ambassadeur de la République islamique du Pakistan,

- Son excellence Monsieur Maher Annan Baddour, en sa qualité d'ambassadeur de la République arabe syrienne,

- Son excellence Monsieur Carlos Eduardo Diaz Moreira, en sa qualité d'ambassadeur de la République du Nicaragua", lit-on dans le communiqué.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.