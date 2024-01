Air Algérie affrète 3 avions

La compagnie Air Algérie a procédé à l'affrètement de 3 avions gros porteurs pour répondre au programme de vols arrêté, a affirmé, dimanche à Alger, le P-dg de la compagnie, Yacine Benslimane.

S'exprimant à la presse, en marge d'une séance au Conseil de la nation au cours de laquelle le ministre des Transports a présenté la loi modifiant et complétant la loi fixant les règles générales relatives à l'aviation civile devant la commission de l'équipement et du développement locale du Conseil, Benslimane a souligné que la compagnie avait lancé un plan d'affrètement d'avions en vue de répondre aux demandes enregistrées en période de grand pic, notamment en été et durant la saison du hadj, arguant qu'à ce jour 3 avions gros porteurs ont été affrétés.

L'exécution de ce programme se poursuit et d'autres avions seront affrétés, a soutenu le même responsable.

Quant au programme de renforcement de la flotte d'Air Algérie, il a affirmé que les 15 avions devant être acquis seront réceptionnés en 2025, et l'opération se poursuivra jusqu'en 2027.