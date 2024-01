Les "verts" affronteront ce soir l’Angola à 21 heures au stade de la Paix de la ville de Bouaké.

L’Algérie et l’Angola, font partie du groupe D en plus du Burkina Faso et la de Mauritanie.

Le match sera retransmis par la télévision algérienne et la chaîne "BeIN Sports AFCON 1" dédiée aux matchs de la CAN.

Le match sera également disponible en ligne via l’application TOD ou l’application BeIN Connect.