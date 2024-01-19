"الفاف" تحتج على حكام تقنية الفيديو

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ممثلة برئيسها وليد صادي، رفع " تظلم" إلى الكونفدرالية الإفريقية، بسبب قرارات الحكام المكلفين بتقنية الفيديو، في المباراة التي لعبها المنتخب الوطني، اليوم، أمام بوركينافاسو.

لجنة تقنية الفيديو التي كانت ممثلة اليوم بالغابوني أتشو بيار غيزلان بمساعدة الكامروني كارين أتيزامبونغ، حسب "الفاف"، لم تنتبه للعديد من الأخطاء التي ارتكبت في حق مهاجمي المنتخب الوطني في فترات متعددة من اللقاء، عكس مثلا مناداتها للحكم الجنوب إفريقي توم أبوجيل في الهدفين اللذين سجلهما منتخب بوركينافاسو، أحدهما عن طريق ضربة جزاء حولها بيرترون لهدف ثان.

الملفت للانتباه، حسب "الفاف"، هو أن الغابوني أنشو بيار غيزلان، هو نفسه الذي كان في تقنية الفيديو في المباراة الأولى لـ"الخضر" أمام أنغولا.