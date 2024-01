Un crime odieux perpétré à Mostaganem

Le quartier des HLM de Mostaganem a été secoué par un effroyable homicide dont ont été victimes une femme divorcée et son frère âgé de 60ans. L’auteur de ce crime n’est que l’ex mari qui a commis son meurtre à l’aide d’un objet contendant « marteau » et mis le feu dans la maison des victimes.

Les services de sécurité sont parvenus à appréhender l’auteur du crime.

Les enquêtes ont révélé que l’auteur du crime a assassiné son ex-femme, son fil et son gendre dans leur domicile familial, avant de mettre le feu dans la maison. Son fils âgé de 4 ans a été mort par asphyxie après que la maison ait été brûlée.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, les causes de cet homicide restent inconnues, même si des sources favorisent la thèse que l’assaillant soit atteint de troubles psychiatriques.