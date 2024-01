Gaza, la tombe de l’occupant

L’armée sioniste vient de reconnaitre avoir perdu 24 de ses officiers durant les dernières 24heures dans la bande de Gaza.

Ce bilan considéré le plus lourd depuis le début de l’agression de la bande de Gaza, prouve que tout ce que commet l’armée de colonisation depuis le 7 octobre dernier ne vise qu’à faire plus de victimes possible parmi les civiles, puisqu’elle n’a pas réussi tout au long de ce temps à attenter à la capacité de combat de la résistance.

La rue sioniste est effondrée par ce bilan. Les familles des otages n’ont pas pu récupérer leurs proches pendant que le deuil touche d’autres familles.

Dans le même sillage, Netanyahu se voit incapable d’assurer son avenir à la tête du gouvernement face à une résistance qui a effondré la légende qualifiant son armée de la plus puissante dans la région.

La propagande faisant état de démolition des infrastructures du Hamas, des brigades Al-Qods ou des autres groupes palestiniens s’effondre comme un château de cartes, vu les pertes qu’encaisse tous les jours l’occupant sioniste.