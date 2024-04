Tenue de la 1ère session de consultations algéro-qataries

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, a coprésidé, dimanche à Doha (Qatar), avec son homologue qatari, Ahmed Hassan Al-Hammadi, la première session des consultations politiques entre les deux pays, dans le cadre de l'activation des clauses du mémorandum d'entente y afférent, signé à l'occasion de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Qatar en février 2022.

La session a été l'occasion de saluer l'élan et la dynamique que connaissent les relations politiques entre les deux pays frères, ainsi que leur développement constant, comme le montrent les multiples visites officielles échangées entre les dirigeants des deux pays ces dernières années.

Dans ce cadre, les deux parties ont passé en revue l'état des relations bilatérales privilégiées dans plusieurs domaines, notamment politique et économique et en matière d'investissement, ainsi que les moyens de les approfondir et de les promouvoir davantage, en prévision de la tenue de la 6e session de la Grande commission mixte algéro-qatarie.

Ces consultations politiques ont aussi été l'occasion d'un échange de vues et d'analyses entre les deux parties sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la cause palestinienne et la situation au Sahel, en Libye et au Soudan, sur lesquelles une convergence de vues s'est dégagée.