Air Algérie annonce des réductions allant jusqu’à 50%

Le PDG d’Air Algérie a annoncé que sa compagnie a tracé un plan stratégique, qui prévoit des réductions, sur les prix des billets de voyage.

Lors de sa présentation des projets de sa compagnie aérienne devant la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration et la commission des finances et du budget, de l’APN, le PDG d’Air Algérie a annoncé que sa compagnie a tracé un plan stratégique, qui prévoit des réductions, sur les prix des billets de voyage, allant jusqu’à 50 %

Ces promotions, a-t-il ajouté, s’appliqueront sur les tarifs des vols depuis l’international vers l’Algérie, mais surtout sur les destinations regroupant les plus importantes communautés algériennes.

Benslimane a, également, fait part de la programmation de 516 vols par semaine, avec une moyenne de 165 mille sièges, soit une augmentation de 22% des vols de la compagnie par rapport à la précédente saison.