Sadi officialise le départ de Belmadi

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a annoncé mercredi une "séparation à l'amiable" avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, après l'élimination prématurée des Verts en Coupe d'Afrique des nations CAN 2023, qui se déroule en Côte d'Ivoire.

Dans un message publié sur son compte X (ex Twitter), le président de la FAF a écrit: "Je me suis entretenu avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, et nous sommes parvenus à un accord pour une séparation à l'amiable".

L’équipe nationale de football est passée à côté de son sujet à la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire, en quittant le tournoi sans gloire dès le premier tour, à l’issue de la défaite cruelle concédée mardi soir face à la Mauritanie (0-1) à Bouaké.