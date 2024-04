Saihi nie toute pénurie de médicaments en Algérie

Le ministre de la Santé, Abdelhakim Saihi a affirmé, ce mardi, qu’aucune pénurie de médicaments n’a été enregistrée en 2023 et souligné que le manque enregistré était de l'ordre de 2 à 2,5 % seulement.

Lors d'un exposé qu’il a présenté devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale, Saihi a précisé que l’ensemble des médicaments sont disponibles en Algérie.

Le ministre n’a pas manqué de préciser que plus de 50 % du budget de la pharmacie centrale des hôpitaux a été alloué à l'achat de médicaments de lutte contre le cancer, tout en exprimant son souhait que 80 % de ces médicaments soient produits localement.

Saihi a affirmé que le taux de numérisation du secteur de la santé a atteint 90 %, et souligné l’existence de programmes de développement de nombreuses plateformes numériques pour les soins aux patients.

Saihi a, enfin, rappelé que 2800 médecins spécialistes sont recrutés chaque année dans les centres hospitaliers, y compris ceux situés dans le sud du pays.