Le projet d’exploitation de la mine de zinc et du plomb passé en revue

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi, le PDG de la société minière australienne "Terramin", Fang Shang.

La réunion s'est tenue en présence du PDG du groupe Sonatrach, ainsi que des cadres du ministère, en plus du PDG de la Société Nationale pour les Produits Miniers Non-Ferreux et les Substances utiles ENOF, et de la directrice de la société mixte algéro-australienne (Western Mediterranean Zinc WMZ) chargée de réaliser le projet d'exploitation de la mine de zinc et de plomb à Tala Hamza - Oued Amizour, ainsi que le directeur général et le directeur technique de la société Terramin.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi continu du projet d'exploitation de la mine de zinc et de plomb à Tala Hamza - Oued Amizour, où les deux parties ont salué les résultats fructueux de la coopération entre Sonatrach et Terramin dans ce projet.

Les deux parties ont, également, examiné les moyens de renforcer cette coopération pour inclure d'autres projets miniers en Algérie à l'avenir, compte tenu du niveau de relations et de confiance entre les deux groupes.

Dans ce cadre, le ministre de l'Énergie et des Mines a réaffirmé l'importance économique de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du développement du secteur minier et de la promotion des activités minières.

Il a, également, souligné les nombreux effets positifs attendus de la concrétisation de ce projet, tant pour l'économie nationale en général que pour le développement économique de la région en particulier.