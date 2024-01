Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique de Meloni

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi, un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni, avec laquelle il a eu des discussions très approfondies sur des questions régionales communes, à leur tête la Conférence Italie-Afrique prévue dans la capitale italienne, Rome, à la fin du mois en cours, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni, avec laquelle il a eu des discussions très approfondies sur des questions régionales communes, à leur tête la Conférence Italie-Afrique, prévue dans la capitale italienne, Rome, à la fin du mois en cours, où l'Algérie sera représentée par Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Lors de cette rencontre, il sera procédé à la relance du Plan Mattei pour l'établissement d'un nouveau partenariat entre l'Italie et les Etats du continent africain", précise la même source.

Cette communication téléphonique entre le président de la République et la présidente du Conseil des ministres italien a été l'occasion d'évoquer "le dossier de l'émigration clandestine". Les deux parties "ont également convenu d'une rencontre prochaine qui les réunit et de l'intensification des rencontres de coordination au niveau des experts des deux pays dans tous les domaines", ajoute le communiqué de la Présidence de la République.