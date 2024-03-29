هذا ما قاله نغير حول المدافع مداني

تحدث المدرب نبيل نغير، مساعد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الجمعة، عن إشراك المدافع محمد الأمين مداني أساسيا في مواجهة جنوب إفريقيا.

وقال نغير في تصريح للإذاعة الوطنية: "بصراحة، في أول خرجة لمداني خلال مقابلة كبيرة ضد منافس قوي جدا يعد من أفصل المنتخبات في إفريقيا، اللاعب أدى دوره كما ينبغي، كان حاضرا في الالتحامات الهوائية وفاز بها كلها تقريبا، كما يملك خروج جيد بالكرة، بطبيعة الحال كان لديه بعض الارتباك والخوف لأنه جديد ولا يعرف المجموعة، لكن على العموم قدم مقابلة لا بأس بها وسجل نقاط كثيرة، بطبيعة الحال من أجل الحصول على الثقة يلزم تراكم المقابلات مع المنتخب".

وأضاف نغير: "فيما يخص استدعاء مداني، فإن الناخب الوطني يعرف بلعيد وتوغاي باعتبارهم قيمة ثابتة، لكنه كان يبحث على لاعب يساري يعوض بن سبعيني وفي البطولة الوطنية لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في وسط الدفاع بالرجل اليسرى، ماعدا عبد اللاوي ومداني لذلك لم يكن لدينا حلول كثيرة".

وتلقى مداني انتقادات من بعض المحللين على القنوات التلفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوها الأخطاء التي وقع فيها لاعب شباب قسنطينة خاصة في الهدفين الثاني والثالث لـ"البافانا بافانا".