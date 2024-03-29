الدخول المدرسي القادم لتلاميذ الابتدائي سيكون دون ورق

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن رقمنة عملية تسجيل التلاميذ الجدد البالغين سن السادسة في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بحيث ستتم حصريا عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، والتي ستمكن من المتابعة الآلية لالتحاق الأطفال البالغين سن التمدرس عبر كامل التراب الوطني بالاعتماد على قاعدة بيانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار الربط البيني بين القطاعات

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد ، الخميس إلى ولاية المدية حيث عاين خلالها إنجاز بعض المرافق والهياكل المدرسية المبرمجة للاستلام في الدخول المدرسي 2024-2025، كما دشن ووضع حجر الأساس لأخرى.