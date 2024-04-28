القضاء على إرهابي بالشلف

تمكنت، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من القضاء على الإرهابي "ب. سمير" المدعو "أبو ضحى" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى مخزنين (02) وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تامولڤة ببلدية وادي الفضة بالقطاع العسكري الشلف بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت يوم أمس 27 أفريل 2024، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على الإرهابي "ب. سمير" المدعو "أبو ضحى" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى مخزنين (02) وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى".

تأتي هذه العملية التي لا تزال متواصلة لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم، يضيف البيان.