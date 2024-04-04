آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

اتفاقية تعاون بين وزارة التكوين والمجلس الأعلى للشباب

5 افريل 2024 ()
+ -

تم مساء أمس الخميس، الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمجلس الأعلى للشباب، بغرض تعزيز مكانة الشباب والمساهمة في تطوير برامج التكوين لجعلها تتماشى مع الرهانات الحالية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أن الاتفاقية تندرج في إطار "المقاربة التشاركية" التي تبناها القطاع مع مختلف شركائه لتحقيق أهدافه المسطرة سيما المتعلقة بتوفير يد عاملة مؤهلة تتماشى ومتطلبات سوق العمل.

كما أضاف المتحدث أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الاستجابة لطموحات الشباب الذي يعتبر "الخزان الرئيسي للمورد البشري" لتزويده بالمؤهلات والتكوينات اللازمة لولوج سوق الشغل أو للتأسيس لمشاريع استثمارية لهذه الفئة التي كما قال "توليها" السلطات العمومية عناية كبرى. وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز تكوين وتدريب الشباب وفتح المجال للاستفادة من خبرات المختصين في تأطيرهم ومرافقتهم في تحضير مشاريعهم.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    زيتوني يأمر بفتح تحقيق شامل

    10910 قراءة
  • 3

    سفير الإمارات يلبي دعوة إفطار من هرتسوغ

    9382 قراءة
  • 4

    توقيف سائق شاحنة متهور (فيديو)

    8640 قراءة
  • 5

    تشمل دولا عربية..الكيان يبدأ في إخلاء سفاراته

    8049 قراءة