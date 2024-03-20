المعهد الفلكي المصري يحدد موعد عيد الفطر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر في منشور على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" عن موعد عيد الفطر.

وقال المعهد: "هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 أفريل 2024".

وأضاف: "ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).

وبهذا الشكل يكون يوم الثلاثاء 9 أفريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 أفريل 2024 عيد الفطر المبارك.