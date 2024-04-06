الغاز المسال: ارتفاع صادرات الجزائر إلى أوروبا

جاءت الجزائر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاع قدر بـ12% مقارنة مع السنة الماضية.

ووفق ما نقل موقع "الطاقة" المختص عن بيانات حديثة -حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- انخفضت واردات أوروبا من الغاز المسال بنسبة 12.6% إلى 30.42 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا، مع زيادة صادراتها بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 15.35 مليون طن، ما يمثّل 50.5% من إجمالي واردات القارة خلال الربع الأول من 2024.

بينما حلّت روسيا في المركز الثاني، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 5.06 مليون طن، ما يعادل 16.6% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز المسال، وفق ما رصدته وحدة أبحاث منصة الطاقة المتخصصة.

استحوذت الجزائر على المركز الثالث بقائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا خلال الربع الأول من عام 2024، تليها قطر في المرتبة الرابعة، بينما حلّت مصر في المركز الثامن.

وارتفعت صادرات الغاز المسال الجزائري إلى أوروبا بنسبة 12% إلى 3.01 مليون طن، ما يمثّل 9.9% من إجمالي واردات القارة العجوز خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحلّت النرويج في المركز الخامس بقائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في أوروبا، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 1.25 مليون طن، ما يمثّل 4.1% من إجمالي الواردات الأوروبية.

وجاءت نيجيريا في المرتبة السادسة، مع انخفاض صادراتها إلى أوروبا بنسبة 44.3% على أساس سنوي إلى 1.19 مليون طن، ما يمثّل 3.9% من إجمالي ما استوردته القارة خلال الربع الأول من العام الجاري (2024).