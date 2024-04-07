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مجتمع

توقع انخفاض في درجات الحرارة أيام العيد

7 افريل 2024 ()
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تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أجواء غائمة مرفوقة ببعض الأمطار على المناطق الغربية والوسطى، لتلتحق بالمناطق الشرقية أواخر النهار مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 16 إلى 24 درجة مئوية، يوم الثلاثاء.

ووفق ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية، ستتحسن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى يوم الأربعاء، لتعود الأمطار من جديد على المناطق الوسطى ابتداء من يوم الخميس بإذن الله، مع انخفاض في درجات الحرارة القصوى، حيث تتراوح ما بين 10 إلى 16 درجة مئوية.

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية، تبقى الأجواء مغشاة مع احتمال تشكل خلايا رعدية على منطقة الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الوسطى، مع درجات حرارة قصوى ما بين 32 إلى 39 درجة مئوية، قد تصل إلى 41 درجة على أقصى الجنوب الجزائري.

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