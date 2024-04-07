وضع حد لورشة لصناعة حلويات غير صالحة للاستهلاك البشري بالعاصمة

تمكن عناصر الدرك الوطني بخرايسية (ولاية الجزائر) من وضع حد لنشاط ورشة لصناعة حلويات غير صالحة للاستهلاك البشري، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخرايسية من وضع حد لنشاط ورشة لصناعة حلويات الحلقوم غير الصالحة للاستهلاك البشري".

وجاءت هذه العملية "أثناء تنفيذ دورية خاصة بالمراقبة العامة للإقليم ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج وتوضيب المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، حيث تم اكتشاف ورشة لصناعة الحلويات (الحلقوم، الشكولاطة والخبز التقليدي)، تبين بعد مراقبتها أنها تقوم بإنتاج هذه المواد في ظروف كارثية تميزت بانتشار الأوساخ وانعدام النظافة، الخلط بين المنتوجات والمواد الأولية وعدم احترام شروط الحفظ".

وإثر ذلك، تم "حجز وإتلاف كمية من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري"، بالإضافة إلى "حجز مواد أولية معدة لصناعة الحلويات والسكاكر". وقد تم "تحرير ملف قضائي ضد المعني وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة"، وفقا لذات المصدر.