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مال و أعمال

مذكرة تفاهم جديدة بين سوناطراك وتوتال إنرجيز

8 افريل 2024 ()
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وقّع مجمع سوناطراك، مذكرة تفاهم مع المجموعة الفرنسية "توتال إنرجيز" لتنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تقييم وتطوير موارد المحروقات بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتماداً على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة.

وجاء في بيان لسوناطراك أنّ هذه المذكرة تهدف إلى وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك في ظل القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات. وتقوم سوناطراك وتوتال إنرجيز، باستغلال الرقع التعاقدية المتواجدة بكل تي.أف.تي II و تي.أف.تي جنوب وتيميمون وبركين في إطار عقود الشراكة القائمة. وأتت مذكرة التفاهم الجديدة لتجسّد رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات تعاونهما.

 

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