برج باجي مختار: تخصيص يوم الاثنين لاستقبال المواطنين

في إطار عملية استقبال المواطنين وممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا مختلف الفاعلين التي أمر بهل رئس الجمهورية عبد المجيد تبون خصص والي ولاية برج باجي مختار الحدودية، دحيمي عبد الرحمان، يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال المواطنين ومختلف الفاعلين حيث استقبل مواطنين من بلديتي الولاية واستمع إلى كل انشغالاتهم بغية التكفل بها والعمل على تسويتها في حدود الإمكانيات المتاحة والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، وأكد على أن أبواب الحوار والتشاور تبقى مفتوحة أمام كلّ الاقتراحات البنّاءة والاستماع إلى كافة انشغالات مواطني الولاية، ضمن إطار منظّم وأن السلطات المحلية لن تدخر أي مجهود في سبيل تحقيق تطلعات مواطني الولاية.